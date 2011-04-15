Аэропорты "Шереметьево", "Бегишево" и "Казань" получат субсидии, Росавиация

Росавиация в рамках реализации постановления Правительства РФ приняла положительные решения о предоставлении субсидий трем аэропортам: Международный аэропорт "Шереметьево", Международный аэропорт "Бегишево" и Международный аэропорт "Казань". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Объем предоставленных из федерального бюджета субсидий составил 808.1 млн руб.



Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020.



Данные меры государственной поддержки авиапредприятиям гражданской авиации направлены на обеспечение их бесперебойной деятельности в период ограничения пассажирских перевозок из-за распространения новой коронавирусной инфекции.



В Федеральное агентство воздушного транспорта продолжают поступать заявки от авиакомпаний и аэропортов на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.



С 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний. Ряд авиакомпаний подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам. Такой порядок предусмотрен Правилами предоставления данных субсидий.



Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд. рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года. Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным Правилам предоставления субсидий.



"AK&M" от 25.06.2020