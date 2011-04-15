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25/06/2020
10:40

Мировой ВВП в 2020 году может снизиться на 4.9%, МВФ

В 2020 году прогнозируется снижение мировой экономики в 4.9%, на 1.9 процентного пункта ниже, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в сообщении МВФ.

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине 2020 года, чем ожидалось, и, по прогнозу, восстановление будет более постепенным, чем прогнозировалось ранее, подчеркивает МВФ.

В 2021 году прогнозируется мировой рост в 5.4%. Как следствие, в целом в 2021 году ВВП будет примерно на 6.5 процентного пункта ниже, чем в прогнозах от января 2020 года, до начала пандемии COVID-19.

Особенно сильное отрицательное воздействие испытывают домашние хозяйства с низкими доходами, что ставит под угрозу значительный прогресс в сокращении масштабов крайней бедности, достигнутый в мире с 1990-х годов.


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