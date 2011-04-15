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25/06/2020
10:53

Invitae и Archer подписали окончательное соглашение о слиянии

Invitae и ArcherDX подписали окончательное соглашение о слиянии с целью создания лидера в сфере изучения генетики рака и прецизионной онкологии. Об этом говорится в сообщении Archer.

В соответствии с соглашением, ArcherDX получит 30 млн обыкновенных акций Invitae и $325 млн наличными и дополнительно 27 млн обыкновенных акций с учетом результатов, полученных новой компанией в процессе развития. Таким образом, общая стоимость сделки составит около $1.4 млрд.

Invitae Corporation - ведущая компания в области генетики. Основная цель компании - объединить генетические тесты в единую услугу более высокого качества с более низкими ценами.

ArcherDX - ведущая компания в сфере геномного анализа и прецизионной онкологии. Портфель исследовательских продуктов включает VariantPlex, FusionPlex, LiquidPlex и Immunoverse под общим названием ArcherPlex. Штаб-квартира ArcherDX находится в Boulder (Колорадо).


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