Invitae и Archer подписали окончательное соглашение о слиянии

Invitae и ArcherDX подписали окончательное соглашение о слиянии с целью создания лидера в сфере изучения генетики рака и прецизионной онкологии. Об этом говорится в сообщении Archer.



В соответствии с соглашением, ArcherDX получит 30 млн обыкновенных акций Invitae и $325 млн наличными и дополнительно 27 млн обыкновенных акций с учетом результатов, полученных новой компанией в процессе развития. Таким образом, общая стоимость сделки составит около $1.4 млрд.



Invitae Corporation - ведущая компания в области генетики. Основная цель компании - объединить генетические тесты в единую услугу более высокого качества с более низкими ценами.



ArcherDX - ведущая компания в сфере геномного анализа и прецизионной онкологии. Портфель исследовательских продуктов включает VariantPlex, FusionPlex, LiquidPlex и Immunoverse под общим названием ArcherPlex. Штаб-квартира ArcherDX находится в Boulder (Колорадо).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"