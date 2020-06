МТС погасили десятилетние еврооблигации на $750 млн

ПАО "МТС" 22 июня погасило десятилетние еврооблигации, размещенные в июне 2010 года на $750 млн со ставкой купона 8.625% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.



На момент погашения общий объем еврооблигаций в обращении составил $300.9 млн. Значительная часть еврооблигаций в размере $449.1 млн была выкуплена в течение 2014-2018 годов в результате тендерного предложения, а также на открытом рынке.



В 2010 году еврооблигации были размещены через компанию MTS International Funding Limited, организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020