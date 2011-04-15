Северсталь внедрила цифровой двойник для оптимизации бизнес-процессов

Северсталь совместно с SAP и PwC внедрила цифровой двойник бизнес-процессов с применением технологии process mining для оптимизации закупочной деятельности, управления внешней логистикой автотранспорта и управления мастер-данными (заведение карточек контрагентов и основных записей материалов). Об этом говорится в сообщении компании.



Агрегируя данные из различных ИТ-систем компании, технология process mining предоставляет целостную картину бизнес-процессов, упрощает поиск неэффективных мест и возможностей для оптимизации и автоматизации. Она помогает создать интерактивный цифровой двойник реального процесса, на котором можно увидеть все выполняемые операции и проследить взаимосвязи между действиями, которые совершали пользователи. В качестве платформы для такого решения "Северсталь" выбрала SAP Process Mining by Celonis. Система помогает рассчитывать бизнес-кейсы и принимать решения, какие процессы требуют улучшения. Результаты действий по оптимизации могут быть представлены в интерактивной отчетности, которая формируется в реальном времени в виде дэшбордов.



Система SAP Process Mining by Celonis была адаптирована с учетом бизнес-задач Северстали в области закупок, логистики и управления мастер-данными, а также лучших практик и международного опыта PwC по применению технологии process mining. Система включает не только преднастроенные дашборды по заранее подготовленным сценариям анализа процесса, но и систему уведомлений с использованием прогнозной аналитики на основе моделей машинного обучения. В частности, разработана модель прогнозирования срыва поставок, которая учитывает свыше 30 параметров, например, материал, поставщик, количество циклов согласования заказа на поставку, количество переносов даты поставки на более поздний срок и другие. В результате срыв поставок прогнозируется с точностью более 90%.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 83.2% до $72 млн с $428 млн годом ранее. Выручка сократилась на 12.5% до $1.777 млрд с $2.031 млрд, показатель EBITDA - на 16.3% до $555 млн с $663 млн.



"AK&M" от 25.06.2020