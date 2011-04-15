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25/06/2020
15:33

В Москве началось электронное голосование по внесению поправок в Конституцию России

В Москве началось электронное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Об этом сообщила столичная мэрия.

Проголосовать можно на портале 2020og.ru с любого устройства с доступом в интернет.

Для этого нужно авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Электронный бюллетень - аналог бумажного. Участнику голосования нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Голос будет анонимизирован и зашифрован - безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн.

Всего через порталы mos.ru и gosuslugi.ru для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1051155 человек. Это только те, кто успешно прошел проверку, часть заявок была отклонена (чаще всего из-за некорректно введенных данных).

Завершится онлайн-голосование 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени в этот день можно будет до 19:59.

Систему дистанционного электронного голосования предварительно протестировали. Участие в тестовом голосовании, которое проходило 18 и 19 июня, смогли принять 77 тыс. москвичей. Они отвечали на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковки во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Большинство проголосовало за природные территории. Сбоев зафиксировано не было.

Голосование по внесению изменений в Конституцию России будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно онлайн, подав заявку на голосование на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или месту фактического проживания.

Подать заявку на голосование на другом участке можно было до 21 июня. Перед голосованием должно было прийти СМС-напоминание, по какому именно адресу нужно прийти. Для участия в голосовании нужно предъявить паспорт.

Кроме того, с 25 июня по 1 июля можно проголосовать дома. Заявки на удаленное голосование можно было подать до 21 июня.


"AK&M" от 25.06.2020
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