В Москве началось электронное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Об этом сообщила столичная мэрия.



Проголосовать можно на портале 2020og.ru с любого устройства с доступом в интернет.



Для этого нужно авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.



Электронный бюллетень - аналог бумажного. Участнику голосования нужно поставить галочку напротив графы "Да" или "Нет". Голос будет анонимизирован и зашифрован - безопасность и прозрачность обеспечит технология блокчейн.



Всего через порталы mos.ru и gosuslugi.ru для участия в электронном голосовании зарегистрировались 1051155 человек. Это только те, кто успешно прошел проверку, часть заявок была отклонена (чаще всего из-за некорректно введенных данных).



Завершится онлайн-голосование 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени в этот день можно будет до 19:59.



Систему дистанционного электронного голосования предварительно протестировали. Участие в тестовом голосовании, которое проходило 18 и 19 июня, смогли принять 77 тыс. москвичей. Они отвечали на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковки во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Большинство проголосовало за природные территории. Сбоев зафиксировано не было.



Голосование по внесению изменений в Конституцию России будет проходить с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно онлайн, подав заявку на голосование на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или месту фактического проживания.



Подать заявку на голосование на другом участке можно было до 21 июня. Перед голосованием должно было прийти СМС-напоминание, по какому именно адресу нужно прийти. Для участия в голосовании нужно предъявить паспорт.



Кроме того, с 25 июня по 1 июля можно проголосовать дома. Заявки на удаленное голосование можно было подать до 21 июня.





"AK&M" от 25.06.2020