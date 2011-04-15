Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/06/2020
11:50

Число инвесторов на фондовом рынке в I квартале выросло на фоне волатильности, ЦБ

Число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении (ДУ) выросло за I квартал 2020 года на 18% до 5 млн и на 14% до 390 тыс. соответственно. При этом основную часть клиентов по-прежнему привлекают банки. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Увеличение числа инвесторов происходило на фоне падения цен финансовых активов из-за пандемии и снижения ставок по депозитам. Инвесторы покупали подешевевшие активы, ожидая быстрого восстановления, что смягчило спад и помогло стабилизации рынка.

На фоне роста числа инвесторов средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в I квартале снижался: на брокерском обслуживании у банков — с 63 до 57 тыс. руб., у брокеров — некредитных финансовых организаций — с 215 до 202 тыс. руб., у доверительных управляющих — с 301 до 285 тыс. руб. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий в ДУ за квартал вырос на 11% до 259 млрд руб., средний размер портфеля снизился с 0.9 до 0.8 млн руб.

Основной прирост числа клиентов происходил в стандартных стратегиях ИИС, инвестирующих в российские облигации.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100