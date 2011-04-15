Число инвесторов на фондовом рынке в I квартале выросло на фоне волатильности, ЦБ

Число клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении (ДУ) выросло за I квартал 2020 года на 18% до 5 млн и на 14% до 390 тыс. соответственно. При этом основную часть клиентов по-прежнему привлекают банки. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Увеличение числа инвесторов происходило на фоне падения цен финансовых активов из-за пандемии и снижения ставок по депозитам. Инвесторы покупали подешевевшие активы, ожидая быстрого восстановления, что смягчило спад и помогло стабилизации рынка.



На фоне роста числа инвесторов средний размер индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в I квартале снижался: на брокерском обслуживании у банков — с 63 до 57 тыс. руб., у брокеров — некредитных финансовых организаций — с 215 до 202 тыс. руб., у доверительных управляющих — с 301 до 285 тыс. руб. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий в ДУ за квартал вырос на 11% до 259 млрд руб., средний размер портфеля снизился с 0.9 до 0.8 млн руб.



Основной прирост числа клиентов происходил в стандартных стратегиях ИИС, инвестирующих в российские облигации.





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