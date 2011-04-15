Сегмент ДМС начинает восстановление, Ингосстрах

Сегмент ДМС начинает восстановление от последствий пандемии. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха по результатам совместного исследования, проведенной страховой компанией и Финансового университета при Правительстве.



Результаты исследования показали, что спрос населения на продукты ДМС начал восстановление в мае 2020 года после спада, зафиксированного в период начала пандемии коронавируса.



По данным проведенного опроса, число тех, кто хотел бы приобрести полис ДМС, начало снижаться в марте. В апреле число потенциальных покупателей ДМС сократилось на 22% по сравнению с апрелем прошлого года. Но в мае на фоне восстановления нормального функционирования бизнеса число тех, кто намерен приобрести полис ДМС, увеличилось на 5% по сравнению с прошлогодним показателем. Этому, по мнению аналитиков, способствовала некоторая стабилизация ситуации с показателями заболеваемости коронавирусом, а также открытие медицинских учреждений, закрытых на время карантинных ограничительных мероприятий.



В ТОП-10 городов, лидирующих по количеству потенциальных покупателей полисов ДМС, вошли: Санкт-Петербург, Москва, Тюмень, Тольятти, Ярославль, Воронеж, Архангельск, Самара, Уфа и Калуга.



Рынок добровольного медицинского страхования на протяжении последних лет является одним из основных быстроразвивающихся сегментов страхового рынка. В 2019 году, по данным Банка России, премии по ДМС (с учетом сборов по ВЗР) увеличились на 19%, превысив 180 млрд руб., число застрахованных увеличилось на 44% и достигло 39.6 млн. человек (27% населения страны). При этом число застрахованных, приобретающих полисы ДМС за собственный счет, увеличилось на 42% и превысило 20 млн человек (с учетом сегмента ВЗР). По полисам ДМС, купленным гражданами за свой счет, в 2019 году произошло 2.2 млн страховых случаев на общую сумму в 10.6 млрд руб.



В последние годы платная, негосударственная медицинская помощь представляет собой один из наиболее быстроразвивающихся сегментов российской экономики. По данным Всемирного банка, сегодня в России расходы домохозяйств на медицинское обслуживание из собственных бюджетов составляют 40% от общего бюджета государственных и негосударственных расходов на медицинское обслуживание, тогда как в 2000 году их доля составляла 30%.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.06.2020