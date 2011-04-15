АЛРОСА начала первый онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов для клиентов private banking

АЛРОСА запустила первый онлайн-аукцион эксклюзивных бриллиантов для клиентов подразделений private banking пяти крупнейших российских банков. Торги продлятся до 30 июня, говорится в сообщении компании.



Компания впервые проводит такой аукцион в дистанционном формате на онлайн-платформе, чтобы обеспечить безопасность здоровья участников торгов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.



На закрытый аукцион выставлено 58 лотов из 61 бриллианта (в том числе две пары) исключительных качественных характеристик, традиционных и фантазийных цветов, с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом. Качество и происхождение всех лотов подтверждено сертификатами международной геммологической лаборатории GIA.



АЛРОСА сотрудничает с подразделениями private banking с 2018 года, предоставляя для реализации бриллианты собственной огранки.



Это не первый проект АЛРОСА в области цифровизации продаж. Ранее во время пандемии коронавируса компания также провела 2 цифровых тендера по продаже алмазного сырья.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020