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25/06/2020
13:55

Всемирный Банк выпустил облигации устойчивого развития

Всемирный Банк выпустил 5-летние облигации устойчивого развития (Sustainable Development Bond) стоимостью 1.5 млрд канадских долларов, срок погашения которых истекает 2 июля 2025 года. Об этом говорится в сообщении ВБ.

Всемирный Банк с помощью размещения облигаций планирует повысить осведомленность о своих проектах и программах по оказанию поддержки странам, преодолевающим последствия пандемии COVID-19.

Чрезвычайно высокий спрос со стороны глобальных инвесторов на облигации привел к тому, что книга заявок превысила 1.7 млрд канадских долларов. 55 заявок инвесторов поступили от центральных банков и банковских казначейств, официальных учреждений, управляющих компаний, пенсионных и страховых фондов.

По облигациям выплачивается полугодовой купон в размере 0.75%. Совместными ведущими менеджерами по этой сделке являются BofA Securities, RBC Capital Markets, Scotiabank и TD Securities.

Ежегодные выпуски облигаций Всемирным Банком в размере от $55 млрд до $65 млрд поддерживают финансирование программ, направленных на достижение целей устойчивого развития.


"AK&M" от 25.06.2020
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