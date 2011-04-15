Новый Nissan Kicks поступит в продажу в Японии

Новый внедорожник Nissan Kicks с полностью электрическим приводом и передовой технологией помощи водителю поступит в продажу с 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка. С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan. В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.





"AK&M" от 25.06.2020