АЛРОСА временно приостановила работу рудника "Интернациональный"

АЛРОСА приняла решение временно остановить работы на подземном руднике "Интернациональный" в связи с выявленной у нескольких работников коронавирусной инфекцией. Предварительно срок остановки составит одну-две недели, сообщила компания.



В настоящее время все заразившиеся помещены в больницу в Мирном и проходят лечение, их состояние здоровья стабильное.



В частности, штатная работа рудника временно приостановлена за исключением служб, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию жизненно важной инфраструктуры предприятия. Предварительно срок остановки работ составит от 7 до 14 дней. Весь персонал рудника и подрядных организаций, выведенный в простой, получит оплату согласно действующему трудовому законодательству.



Кроме того, чтобы снизить риск заражения большей части персонала и обезопасить здоровье их семей, организовано оперативное тестирование всех работников рудника, а также работников других предприятий компании, которые выполняли свои служебные обязанности на "Интернациональном". У работников уже взято несколько сотен анализов.



Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персоналом с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020