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25/06/2020
15:15

METRO завершило продажу своей сети гипермаркетов Real

METRO AG завершило продажу своей сети гипермаркетов Real SCP Group. Таким образом Metro завершает трансформацию своего портфеля, чтобы полностью стать оптовой компанией. Об этом говорится в сообщении компании.

COVID-19 положительно повлиял на операционный бизнес Real, увеличив EBITDA на 100 млн евро по сравнению с предыдущим годом, подчеркивается в сообщении.

В соответствии с заключенной сделкой, SCP Group является единственным владельцем стационарного розничного бизнеса Real, цифрового бизнеса, включая онлайн-рынок real.de и всех дочерних компаний Real. Будет передан почти весь портфель недвижимости, связанный с Real. SCP Group отвечает за управление бизнесом Real и будет полагаться на своего стратегического партнера x + bricks Group в управлении недвижимостью.

METRO AG – один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. METRO Cash&Carry была основана в Германии в 1964 году. Уже 4 года спустя, в 1968 году, концепция cash & carry вышла за пределы Германии, когда компания пришла к соглашению с голландской сетью Dutch Steenkolen Hendelsvereniging N.V. (SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedienigsgroothandel C.V., в которой партнерам-основателям принадлежало 40% акций. Управляющая компания была создана в 1996 году в результате слияния Metro Cash & Carry, Kaufhof Holding AG и Asko Deutsche Kaufhaus AG.

Основные владельцы Metro Group — семьи немецких предпринимателей Ханиель, Шмидт-Рутенбек и Байсхайм.

В России METRO Cash&Carry присутствует с 2000 года, когда был зарегистрирован центральный офис компании в Москве. Уже год спустя, в ноябре 2001 года, были открыты первые два центра мелкооптовой торговли METRO Cash&Carry в столице России. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO Cash&Carry открыло 94 торговых центра в 51 регионе страны (среди них также учтен гипермаркет "Реал" в городе Котельники). Количество сотрудников - около 14 тыс. человек.

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