Корпорация Kia Motors представила первые изображения нового Kia Carnival четвертого поколения. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый Kia Carnival должен поступить в продажу в Корее в III квартале 2020 года, после чего последуют мировые продажи.



Kia Motors Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания. Входит в группу компаний Hyundai Motor Group. Основана в декабре 1944 года, входила в группу (чеболь) Kia Group, из которого была выделена в 2003 году. Первоначально компания называлась KyungSung Precision Industry, и только в 1951 году получила наименование KIA Industries. Основным направлением деятельности было создание индивидуальных средств передвижения — велосипедов и мотоциклов. Выпуск грузовых и легковых машин был налажен только в 1970-х годах.



"AK&M" от 25.06.2020