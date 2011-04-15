МКБ увеличил объем финансирования экспортных поставок спирта Росспиртпрома

Московский кредитный банк (МКБ) расширил объем банковских гарантий для АО "Росспиртпром" более чем на 40% до 4.1 млрд руб. С помощью банковских гарантий от МКБ Росспиртпром увеличил объем экспорта своей продукции на внешние рынки. Об этом говорится в сообщении банка.



Спирт, поступающий на экспорт, не облагается акцизом и НДС. Однако до момента пересечения границы его поставщик должен прогарантировать перед бюджетом уплату всех налоговых платежей. Для этих целей и привлекаются банковские гарантии.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.





"AK&M" от 25.06.2020