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25/06/2020
15:36

Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт - с 12.9% до 11.9%. Об этом говорится в сообщении банка.

Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов".

На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать фиксированные ставки 11.9%. В рамках продукта "Потребительский кредит на рефинансирование" фиксированные ставки будут действовать от 300 тыс. руб. и составят: 12.9% до миллиона и 11.9% от миллиона рублей, при этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка. Изменения вступили в силу с 18 июня 2020 года.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн руб. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.


"AK&M" от 25.06.2020
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