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25/06/2020
15:58

В Новой Москве построят 25 станций метро к 2035 году

В Новой Москве к 2035 году планируется построить25 станций метро и 72 км линий подземки. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"С июля 2012 года здесь уже открыто 8 станций метро. В наших планах к 2035 году построить еще 25 станций метро и 72 км линий", - уточнил он. Для обслуживания поездов на новых участках действующих линий и дополнительных радиусах будет построено четыре электродепо.

"Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий, а также положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов в ТиНАО", - пояснил глава Департамента.

В.Жидкин отметил, что в строительство метро в Новой Москве уже вложено более 100 млрд руб. и объемы финансирования снижаться не будут.

"AK&M" от 25.06.2020
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