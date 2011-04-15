В Новой Москве построят 25 станций метро к 2035 году

В Новой Москве к 2035 году планируется построить25 станций метро и 72 км линий подземки. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"С июля 2012 года здесь уже открыто 8 станций метро. В наших планах к 2035 году построить еще 25 станций метро и 72 км линий", - уточнил он. Для обслуживания поездов на новых участках действующих линий и дополнительных радиусах будет построено четыре электродепо.



"Открытие метро в том или ином районе Новой Москвы является катализатором развития всех прилегающих территорий, а также положительно сказывается на капитализации девелоперских проектов в ТиНАО", - пояснил глава Департамента.



В.Жидкин отметил, что в строительство метро в Новой Москве уже вложено более 100 млрд руб. и объемы финансирования снижаться не будут.



"AK&M" от 25.06.2020