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25/06/2020
16:17

Программа реновации в Новой Москве завершится до 2024 года

Переселение горожан по программе реновации жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) завершится до 2024 года. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Сейчас развернуто строительство жилья по реновации в районе Новые Ватутинки, поселениях Михайлово-Ярцевское и Мосрентген. Набранные темпы работ позволят выполнить программу до конца 2023 года", - сказал он.

Всего в Новой Москве для переселения участников программы необходимо построить более 479 тыс. кв. метров жилья.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.

В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6.7 млн кв. метров жилья.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Для заселения передан 51 дом. Уже переехали или находятся в процессе переселения около 23 тыс. жителей.

"AK&M" от 25.06.2020
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