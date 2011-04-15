Суд поддержал решение ФАС в отношении Мосэнергосбыта

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение столичного антимонопольного органа в отношении АО "Мосэнергосбыт", не согласившегося с решением и предписанием Московского УФАС России. Об этом говорится в сообщении службы.



Напомним, в июне 2019 года УФАС установило, что Мосэнергосбыт, злоупотребив доминирующим положением, применило при расчете стоимости неверные значения объема безучетного потребления ООО "Мирстройтрейд" электрической энергии. Это привело к ущемлению прав и законных интересов абонента.



Мосэнергосбыт, не согласившись с принятым решением и предписанием Управления ФАС России по Москве, обратился в арбитражный суд.



Решением суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных энергоснабжающей организацией требований отказано. Суд кассационной инстанции также не нашел оснований к отмене обжалуемых судебных актов, тем самым поддержав позицию столичного антимонопольного ведомства.



Кроме того, за нарушение антимонопольного законодательства АО "Мосэнергосбыт" привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере более 560 тыс. руб. с учетом исполнения обществом предписания. Административный штраф в размере 15 тыс. руб. назначен должностному лицу гарантирующего поставщика.



ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.



Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 383.005 млн руб. и разделён на 38300481881 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 95.1736% уставного капитала компании.



"AK&M" от 25.06.2020