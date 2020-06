В Астрахани начато строительство ледостойкой платформы для шельфового месторождения Газпрома в Арктике

В Астраханской области на верфи АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) Газпрома для освоения месторождения Каменномысское-море. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Газовое месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа - около 555 млрд куб. м - относится к категории уникальных. Начало добычи планируется в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) - 15 млрд куб. м в год.



Акватория месторождения отличается низкими температурами (до минус 60° по Цельсию), сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 м), толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях.



С учетом этих факторов ключевым объектом обустройства месторождения определена специальная ледостойкая платформа. Ее длина составит более 135 м, ширина - 69 м, высота от основания до вертолетной площадки - 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн. На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы, жилой модуль на 120 мест. С платформы будут построены 33 основные наклонно-направленные эксплуатационные скважины (еще 22 скважины для подержания добычи в перспективе будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах, не предполагающих постоянного присутствия персонала). Добытый газ по трубопроводам будет поступать на берег, где будут находиться установка комплексной подготовки газа и дожимная компрессорная станция. Далее газ будет направляться в Единую систему газоснабжения России.



Моделирование и проектирование ЛСП полностью выполнено ведущими отечественными научными организациями в сфере судостроения. При строительстве будет применен ряд передовых технических решений для обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности, надежности эксплуатации объекта. Так, для защиты от мощных льдов опорное основание платформы выполнят в клиновидной форме, практически все оборудование будет размещено внутри корпуса ЛСП и не подвергнется негативному воздействию холода и ветра. Надежную фиксацию объекта на илистом дне Обской губы обеспечит гравитационно-свайное крепление: платформу поставят на грунт, заполнят подводную часть ЛСП морской водой, а затем закрепят с помощью 56 свай диаметром более 2 м, погруженных в грунт на 47 м.



Особое внимание в проекте уделено решениям, исключающим воздействие на арктическую флору и фауну. В том числе предусмотрена система "нулевого сброса" - все отходы производства и жизнедеятельности будут вывозиться и затем утилизироваться.



Для сооружения технологически сложного объекта задействованы мощности сразу нескольких российских центров судостроения и машиностроительных заводов по принципу "распределенной верфи". Элементы платформы будут параллельно собираться в Астрахани, Калининграде, Северодвинске, а также в Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое платформа будет смонтирована в Калининграде. В летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется отбуксировать на месторождение, после чего на платформу установят факельные стрелы и вертолетную площадку. В строительстве платформы примут участие около 7 тыс. российских рабочих и специалистов.



При реализации проекта обустройства месторождения Каменномысское-море, включая строительство ЛСП, Газпром использует метод проектного управления. Создан интегрированный проектный офис, в состав которого вошли представители профильных подразделений Газпрома, ООО "Газпром инвест" (единого технического заказчика), ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект" (генерального проектировщика и подрядчика строительства платформы) и ООО "Газпром добыча Ямбург" (эксплуатирующей организации, владельца лицензии на разведку и добычу).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



АО "Объединённая судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.



"AK&M" от 25.06.2020