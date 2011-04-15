РЖД предоставят 50%-ную скидку детям на билеты в двухэтажные поезда

Холдинг РЖД предоставит 50%-ную скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов.



Как сообщила пресс-служба РЖД, скидка будет действовать с 1 июля по 31 августа. Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне.



Несмотря на снижение перевозок пассажиров, холдинг также продолжает выполнять свои обязательства о предоставлении школьникам в период летних каникул скидки в размере 50% на билеты в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих по территории России.



Начиная с 2016 года, на льготных условиях в летний период холдингом перевезено свыше 10 млн детей в пассажирских и скорых поездах дальнего следования, а объем средств, выделенных компанией на предоставление льгот составил почти 12 млрд руб.



Отметим, что на постоянной основе действует "детский тариф" для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного "взрослого" тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020