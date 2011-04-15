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25/06/2020
17:04

Jaguar Land Rover присоединится к программе ElectriCity в Осло

Jaguar Land Rover в рамках программы ElectriCity присоединится к скандинавскому оператору такси Cabonline (NorgesTaxi AS), крупнейшему в регионе оператору по зарядным устройствам Fortum Recharge, американскому разработчику технологий Momentum Dynamics и городу Осло для создания инфраструктуры беспроводных зарядки для такси в норвежской столице. Об этом говорится в сообщении компании Jaguar Land Rover.

Все такси в столице Норвегии будут освобождены от выбросов к I кварталу 2024 года.

Проект станет первой в мире беспроводной высокопроизводительной системой зарядки для электрических такси, и, предоставит модель инфраструктуры зарядки, которая может быть реализована практически в любом месте, поможет быстрому внедрению электромобилей во всем мире.

Jaguar Land Rover предоставит 25 моделей Jaguar I-PACE для Cabonline, крупнейшей сети такси в Скандинавии. Производительный внедорожник бренда был разработан для использования технологии беспроводной зарядки Momentum Dynamic, что делает его идеальным средством для реализации инициативы. Команда инженеров и техников из Momentum Dynamics и Jaguar Land Rover была вовлечена в тестирование решения, и Cabonline зарегистрировался для управления парком в рамках программы ElectriCity в Осло.


"AK&M" от 25.06.2020
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