Jaguar Land Rover присоединится к программе ElectriCity в Осло

Jaguar Land Rover в рамках программы ElectriCity присоединится к скандинавскому оператору такси Cabonline (NorgesTaxi AS), крупнейшему в регионе оператору по зарядным устройствам Fortum Recharge, американскому разработчику технологий Momentum Dynamics и городу Осло для создания инфраструктуры беспроводных зарядки для такси в норвежской столице. Об этом говорится в сообщении компании Jaguar Land Rover.



Все такси в столице Норвегии будут освобождены от выбросов к I кварталу 2024 года.



Проект станет первой в мире беспроводной высокопроизводительной системой зарядки для электрических такси, и, предоставит модель инфраструктуры зарядки, которая может быть реализована практически в любом месте, поможет быстрому внедрению электромобилей во всем мире.



Jaguar Land Rover предоставит 25 моделей Jaguar I-PACE для Cabonline, крупнейшей сети такси в Скандинавии. Производительный внедорожник бренда был разработан для использования технологии беспроводной зарядки Momentum Dynamic, что делает его идеальным средством для реализации инициативы. Команда инженеров и техников из Momentum Dynamics и Jaguar Land Rover была вовлечена в тестирование решения, и Cabonline зарегистрировался для управления парком в рамках программы ElectriCity в Осло.





"AK&M" от 25.06.2020