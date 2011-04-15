ЕК одобрила план спасения Lufthansa

Европейская комиссия одобрила планы Германии внести 6 млрд евро в рекапитализацию Deutsche Lufthansa AG (DLH), материнской компании Lufthansa Group. Об этом говорится в сообщении ЕК.



Эта мера была одобрена в соответствии с временными рамками государственной помощи, принятыми комиссией 19 марта 2020 года, с поправками, внесенными 3 апреля и 8 мая 2020 года.



Мера рекапитализации является частью более крупного пакета поддержки, который также включает государственную гарантию по кредиту в размере 3 млрд евро, который Германия планирует предоставить DLH в качестве индивидуальной помощи в рамках немецкой схемы, утвержденной решением Комиссии от 22 марта 2020 года.



Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владение инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.



"AK&M" от 25.06.2020