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25/06/2020
16:25

ЕК одобрила план спасения Lufthansa

Европейская комиссия одобрила планы Германии внести 6 млрд евро в рекапитализацию Deutsche Lufthansa AG (DLH), материнской компании Lufthansa Group. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Эта мера была одобрена в соответствии с временными рамками государственной помощи, принятыми комиссией 19 марта 2020 года, с поправками, внесенными 3 апреля и 8 мая 2020 года.

Мера рекапитализации является частью более крупного пакета поддержки, который также включает государственную гарантию по кредиту в размере 3 млрд евро, который Германия планирует предоставить DLH в качестве индивидуальной помощи в рамках немецкой схемы, утвержденной решением Комиссии от 22 марта 2020 года.

Deutsche Lufthansa AG - одно из крупнейших авиапредприятий в мире. До 1994 года авиакомпания Lufthansa была государственным предприятием. В 1997 году компания полностью перешла во владение инвесторов, среди которых компании Deutsche Postbank, Deutsche Bank и MGL Gesellschaft fuer Luftverkehrwerte.

"AK&M" от 25.06.2020
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