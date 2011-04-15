АЛРОСА выплатит дивиденды по результатам 2019 года на 19.37 млрд руб. из расчета 2.63 руб. на акцию

Акционеры АЛРОСА на годовом собрании 24 июня приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года на 19.37 млрд руб. из расчета 2.63 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Эта сумма соответствует 100% свободного денежного потока компании за период.



С учетом уже выплаченных дивидендов за первое полугодие 2019 г в размере 28.28 млрд руб. (3.84 руб. на акцию), дивиденды за весь 2019 год составят 47.65 млрд руб. из расчета 6.47 руб. на акцию.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2019 год, одобрено 13 июля 2020 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020