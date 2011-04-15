"Траст" выставил на продажу "Галилео Нанотех"

Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги АО "Галилео Нанотех". Об этом говорится в сообщении банка.



Начальная стоимость - 550 млн руб. Аукцион состоится на площадке НЭП-Фабрикант 30 июля 2020 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 25 июня до 27 июля.



"Банк реализовал на предприятии программу по оптимизации операционных затрат и повышению эффективности бизнес-процессов. После чего компания была выставлена на торги в соответствии со стратегией банка, которая предусматривает продажу активов по максимальной цене через открытые конкурсные процедуры", - прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов "Траст".



АО "Галилео Нанотех" - крупнейший в Восточной Европе производитель металлизированных и самоклеящихся материалов - бумаги, картона, пленки. Установленная мощность по производству металлизированной бумаги - 7 тыс. т в год, по производству самоклеящихся материалов - 121 млн кв м в год. Продукция компании пользуется спросом как на российском, так и на зарубежных рынках. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование, действует система постоянного контроля качества, функционирует собственная лаборатория. Производственная площадка располагается в Хотьково Московской области. Инфраструктура позволяет существенно увеличить производственные мощности.



Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка "Траст" (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.06.2020