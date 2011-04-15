Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/06/2020
17:23

"Траст" выставил на продажу "Галилео Нанотех"

Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги АО "Галилео Нанотех". Об этом говорится в сообщении банка.

Начальная стоимость - 550 млн руб. Аукцион состоится на площадке НЭП-Фабрикант 30 июля 2020 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 25 июня до 27 июля.

"Банк реализовал на предприятии программу по оптимизации операционных затрат и повышению эффективности бизнес-процессов. После чего компания была выставлена на торги в соответствии со стратегией банка, которая предусматривает продажу активов по максимальной цене через открытые конкурсные процедуры", - прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов "Траст".

АО "Галилео Нанотех" - крупнейший в Восточной Европе производитель металлизированных и самоклеящихся материалов - бумаги, картона, пленки. Установленная мощность по производству металлизированной бумаги - 7 тыс. т в год, по производству самоклеящихся материалов - 121 млн кв м в год. Продукция компании пользуется спросом как на российском, так и на зарубежных рынках. На предприятии установлено высокотехнологичное оборудование, действует система постоянного контроля качества, функционирует собственная лаборатория. Производственная площадка располагается в Хотьково Московской области. Инфраструктура позволяет существенно увеличить производственные мощности.

Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе Банка "Траст" (ПАО) путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.06.2020

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100