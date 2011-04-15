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25/06/2020
18:16

На севере Крыма отремонтируют железнодорожные пути

На севере Крыма отремонтируют железнодорожные пути. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.

В Кировском районе в пределах перегона станция Новофедоровка - станция Кировская, а также на участке станция Разъезд 30 км, 27 км ПК9 - 32 км ПК8 железнодорожной линии Джанкой - Феодосия заменят рельсошпальную решетку, уложат плети бесстыкового пути, проведут усиление земляного полотна и другие необходимые работы. Протяженность ремонтируемых участков составит 1.6 км и 5 км соответственно. Аналогичные работы выполнят на участках железнодорожной линии Джанкой - Феодосия в Джанкойском районе Крыма общей протяженностью 2.2 км.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФГУП "Крымская железная дорога". Генеральный проектировщик - Уральский государственный университет путей сообщения.


"AK&M" от 25.06.2020
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