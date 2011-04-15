Шесть компаний учредили Центр роботизированных технологий

Шесть компаний учредили АО "Центр роботизированных технологий" с уставным капиталом 90 млн руб. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Учредителями компании являются: АО "Вертолеты России" (доля 17%), АО "ОДК" (17%), АО "Крэт" (17%), АО "Технодинамика" (17%), ПАО "ОАК" (17%), МАИ (15%).



Генеральным директором компании, зарегистрированной 23 июня 2020 года, назначен Юрий Смирнов.



Основной вид деятельности Центра роботизированных технологий - производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки.



АО "Вертолёты России" (ИНН 7731559044) - дочерняя компания АО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростех". Контролирует и управляет вертолётостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля", АО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолётный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолётная сервисная компания".



АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.



Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ.



Холдинг "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. "Технодинамика" включает 35 предприятий, расположенных по всей стране - в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав госкорпорации "Ростех".



Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК") создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолёты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые - Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.



Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) ведёт свою историю с 20 марта 1930 года. С целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной промышленности страны на базе аэромеханического факультета МВТУ им. Н. Э. Баумана было создано Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ). 20 августа того же года оно переименовано в Московский авиационный институт (МАИ). В марте 2015 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Московский авиационный институт был реорганизован путем присоединения МАТИ - Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 25.06.2020