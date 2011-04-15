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25/06/2020
18:47

На Люблинско-Дмитровской линии метро построят три новые станции

На Люблинско-Дмитровской линии метро построят три новые станции. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Мэр Сергей Собянин открыл новый спортивный Центр пятиборья в районе Северный. Продление Люблинско-Дмитровской линии ведется для повышения транспортной доступности северного сектора города. Сейчас идет строительство на расположенных вдоль Дмитровского шоссе будущих станциях метро "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех", а также связывающих их перегонах с притоннельными сооружениями", сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.

Глава Стройкомплекса отметил, что от "Лианозово" тоннели протянутся за МКАД в поселок Северный.

"Недавно было принято решение о том, что и этот отрезок будет в подземном исполнении. Строительство всего участка должно быть завершено к концу 2022 года", - подчеркнул А.Бочкарев.

Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству столичной подземки) Юрий Кравцов, на станции "Улица 800-летия Москвы" завершено устройство "стены в грунте" и бурение водопонизительных скважин.

"Строители приступили к укреплению стен котлована станционного комплекса. На "Лианозово" полным ходом идут монолитные работы, началась подготовка к освоению строительной площадки и на месте будущей станции "Физтех", - добавил генеральный директор.

По его словам, параллельно с возведением самих станций идет строительство тоннелей на этом участке.

"Левый перегонный тоннель между "Селигерской" и "Лианозово" уже готов, на очереди - возведение правого. Также продолжается обустройство венткамеры, где ведутся работы по армированию стен и перекрытий", - пояснил Ю.Кравцов.

Напомним, 23 июня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел построенный в районе Северный спортивный комплекс для занятий пятиборьем.

"AK&M" от 25.06.2020
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