На Люблинско-Дмитровской линии метро построят три новые станции. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Мэр Сергей Собянин открыл новый спортивный Центр пятиборья в районе Северный. Продление Люблинско-Дмитровской линии ведется для повышения транспортной доступности северного сектора города. Сейчас идет строительство на расположенных вдоль Дмитровского шоссе будущих станциях метро "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех", а также связывающих их перегонах с притоннельными сооружениями", сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.



Глава Стройкомплекса отметил, что от "Лианозово" тоннели протянутся за МКАД в поселок Северный.



"Недавно было принято решение о том, что и этот отрезок будет в подземном исполнении. Строительство всего участка должно быть завершено к концу 2022 года", - подчеркнул А.Бочкарев.



Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству столичной подземки) Юрий Кравцов, на станции "Улица 800-летия Москвы" завершено устройство "стены в грунте" и бурение водопонизительных скважин.



"Строители приступили к укреплению стен котлована станционного комплекса. На "Лианозово" полным ходом идут монолитные работы, началась подготовка к освоению строительной площадки и на месте будущей станции "Физтех", - добавил генеральный директор.



По его словам, параллельно с возведением самих станций идет строительство тоннелей на этом участке.



"Левый перегонный тоннель между "Селигерской" и "Лианозово" уже готов, на очереди - возведение правого. Также продолжается обустройство венткамеры, где ведутся работы по армированию стен и перекрытий", - пояснил Ю.Кравцов.



Напомним, 23 июня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел построенный в районе Северный спортивный комплекс для занятий пятиборьем.



"AK&M" от 25.06.2020