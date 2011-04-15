X5 разработала рекомендации в области устойчивого развития для поставщиков

X5 Retail Group разработала рекомендации в области устойчивого развития для поставщиков, а также в ближайшее время обновит в соответствии с ними закупочные политики. Об этом говорится в сообщении компании.



Документы предназначены для сотрудников и поставщиков Х5 при осуществлении коммерческих закупок основного ассортимента торговых сетей, некоммерческих закупок и производства товаров под собственными торговыми марками.



Обновление политик и разработка рекомендаций - следующий этап реализации цели "Содействие ответственному потреблению и использованию ресурсов", одной из четырёх целей стратегии устойчивого развития, утверждённой наблюдательным советом Х5 в 2019 году. С момента утверждения стратегии устойчивого развития компания также разработала цели и документы для внутренних процессов в области сокращения выбросов парниковых газов и использования энергоресурсов, сокращения отходов, поддержки здорового образа жизни, обеспечения достойных условий труда и поддержки сообществ через социальные инициативы. Рекомендации для участников цепочки поставок Х5 Retail Group основаны на принципах в области ESG, которые компания применяет к собственным бизнес-процессам и подразделениям.



Документы разработаны на основе анализа лучших практик в области ESG в секторе продуктового ритейла, а также на основе данных, полученных в результате опроса поставщиков Х5, в котором приняли участие 30 крупнейших партнёров компании. Анализ практик, используемых лидерами FMCG на российском рынке, был дополнен выводами международных современных научных исследований в области экологии и заключениями экспертов.



Рекомендации для поставщиков включают в себя перечень конкретных видов добровольных экологических и социальных сертификаций по различным категориям товаров, дающих представление об ответственных практиках при производстве. Также рекомендации содержат видение Х5 в части устойчивой упаковки, включая такие аспекты как возобновляемость используемого для упаковки материала, его пригодность к переработке в России, использование мономатериалов и вторичных материалов, оптимизация дизайна с целью уменьшения объема упаковки, использование многоразовой тары. В документе приводятся конкретные примеры как предпочитаемого, так и наименее предпочтительного сырья для упаковки.



Х5 разместила рекомендации в открытом доступе на сайте компании и в ближайшее время проинформирует своих партнёров и поставщиков о соответствующих обновлениях закупочных политик в соответствии с этими рекомендациями. Рекомендации не являются обязательным критерием при выборе поставщиков, однако компания будет приветствовать соответствие деятельности и продукции потенциальных поставщиков данным рекомендациям при принятии решения о сотрудничестве.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2020