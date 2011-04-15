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25/06/2020
18:48

МТС выплатят дивиденды за 2019 год на 41.106 млрд руб. из расчета 20.57 руб. на акцию

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" выплатит дивиденды за 2019 год на 41.106 млрд руб. из расчета 20.57 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июля 2020 года.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.

"AK&M" от 25.06.2020
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