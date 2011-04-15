JERA, ADEME и IDEOL будут вместе разрабатывать проекты в оффшорной ветроэнергетике

JERA, ADEME Investissement и IDEOL согласовали ключевые условия для создания инвестиционного инструмента по финансированию разработки проектов, использующих запатентованную IDEOL технологию Damping Pool. Об этом говорится в сообщении JERA.



Предстоящие тендеры на коммерческие плавучие оффшорные ветро-электростанции в Шотландии и Франции, а также растущее число инициатив на мировых перспективных рынках, включая Японию и США, подтверждают быстрое развитие этого сектора в мировом энергетическом балансе, подчеркивается в сообщении.



Чтобы в полной мере воспользоваться уникальными инновациями, JERA, ADEME Investissement и IDEOL намерены объединить усилия, создав инвестиционный механизм по финансированию разработки нескольких проектов плавучих морских ветроэлектростанций по всему миру в течение следующих 5 лет.



JERA, основанная в 2015 году, является совместным предприятием двух крупнейших японских электроэнергетических компаний - TEPCO Fuel & Power Incorporated и Chubu Electric Power Company. К 2025 году энергетические решения JERA будут сосредоточены в основном на двух направлениях - производстве СПГ и возобновляемых источниках энергии в области оффшорной ветроэнергетики.



ADEME Investissement, созданная в декабре 2018 года, совместно с частными инвесторами намерена финансировать инновационные инфраструктурные проекты в области экологии и энергетики. ADEME Investissement на 100% принадлежит французскому государству.





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