Hyliion объединяется с Tortoise Acquisition

Hyliion Inc. объявила о своем намерении объединиться с Tortoise Acquisition Corp., публичной компанией специального назначения со стратегическим интересом в энергетическом секторе и коммерческих перевозках в Северной Америке.



После закрытия сделки объединенная компания будет называться Hyliion Holdings Corp. и останется в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).



Слияние увеличит возможности Hyliion по расширению бизнеса и его развитию на основе надежной сети отраслевых партнеров, подчеркивается в сообщении.



Советы директоров Tortoise Acquisition и Hyliion единогласно одобрили сделку. Завершение сделки ожидается в конце третьего квартала 2020 года.



Все акционеры и инвесторы будут продолжать владеть своими акциями, включая Dana, Sensata Technologies, Sumitomo Corporation of Americas, Axioma Ventures, FJ Management, New Era Capital Partners, Colle Capital Partners.



Marathon Capital выступила в качестве эксклюзивного стратегического и финансового консультанта, а Cooley LLP и Wick Phillips LLP - юридических консультантов со стороны Hyliion.



Barclays Capital Inc. является эксклюзивным консультантом по слияниям и поглощениям Tortoise Acquisition Corp., а Vinson & Elkins L.L.P. - юридическим советником.



Штаб-квартира компании Hyliion находится в Ostin (Техас). Компания является ведущим поставщиком электрифицированных трансмиссионных решений. Используя передовые программные алгоритмы и возможности анализа данных, Hyliion предлагает флотам простую и эффективную систему для снижения топливных и эксплуатационных расходов, проектирует и продает электрифицированные трансмиссионные решения для тяжелых грузовиков класса 8 от любого из ведущих производителей коммерческих автомобилей.



