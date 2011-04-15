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25/06/2020
18:47

Hyliion объединяется с Tortoise Acquisition

Hyliion Inc. объявила о своем намерении объединиться с Tortoise Acquisition Corp., публичной компанией специального назначения со стратегическим интересом в энергетическом секторе и коммерческих перевозках в Северной Америке.

После закрытия сделки объединенная компания будет называться Hyliion Holdings Corp. и останется в листинге Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Слияние увеличит возможности Hyliion по расширению бизнеса и его развитию на основе надежной сети отраслевых партнеров, подчеркивается в сообщении.

Советы директоров Tortoise Acquisition и Hyliion единогласно одобрили сделку. Завершение сделки ожидается в конце третьего квартала 2020 года.

Все акционеры и инвесторы будут продолжать владеть своими акциями, включая Dana, Sensata Technologies, Sumitomo Corporation of Americas, Axioma Ventures, FJ Management, New Era Capital Partners, Colle Capital Partners.

Marathon Capital выступила в качестве эксклюзивного стратегического и финансового консультанта, а Cooley LLP и Wick Phillips LLP - юридических консультантов со стороны Hyliion.

Barclays Capital Inc. является эксклюзивным консультантом по слияниям и поглощениям Tortoise Acquisition Corp., а Vinson & Elkins L.L.P. - юридическим советником.

Штаб-квартира компании Hyliion находится в Ostin (Техас). Компания является ведущим поставщиком электрифицированных трансмиссионных решений. Используя передовые программные алгоритмы и возможности анализа данных, Hyliion предлагает флотам простую и эффективную систему для снижения топливных и эксплуатационных расходов, проектирует и продает электрифицированные трансмиссионные решения для тяжелых грузовиков класса 8 от любого из ведущих производителей коммерческих автомобилей.

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