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25/06/2020
19:05

Nese, Mcdonald's Netherlands и HAVI будут сотрудничать

Neste, ведущий мировой поставщик возобновляемого дизельного топлива, Mcdonald's Netherlands и HAVI объединили усилия для создания экономического партнерства. Об этом говорится в сообщении Neste.

Mcdonald' будет играть центральную роль в качестве сборщика использованного растительного масла из 252 голландских ресторанов. Затем Neste преобразует это отработанное растительное масло на своем нефтеперерабатывающем заводе в Роттердаме в возобновляемое дизельное топливо, которое будет использоваться на грузовиках HAVI.

Neste активно работает в Нидерландах с 2011 года, когда нефтеперерабатывающий завод возобновляемой продукции начал свою деятельность в Роттердаме. Neste запустила в продажу Neste MY Renewable Diesel на голландском рынке в октябре 2019 года.



"AK&M" от 25.06.2020
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