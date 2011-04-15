Nese, Mcdonald's Netherlands и HAVI будут сотрудничать

Neste, ведущий мировой поставщик возобновляемого дизельного топлива, Mcdonald's Netherlands и HAVI объединили усилия для создания экономического партнерства. Об этом говорится в сообщении Neste.



Mcdonald' будет играть центральную роль в качестве сборщика использованного растительного масла из 252 голландских ресторанов. Затем Neste преобразует это отработанное растительное масло на своем нефтеперерабатывающем заводе в Роттердаме в возобновляемое дизельное топливо, которое будет использоваться на грузовиках HAVI.



Neste активно работает в Нидерландах с 2011 года, когда нефтеперерабатывающий завод возобновляемой продукции начал свою деятельность в Роттердаме. Neste запустила в продажу Neste MY Renewable Diesel на голландском рынке в октябре 2019 года.







"AK&M" от 25.06.2020