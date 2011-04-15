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25/06/2020
19:21

Инфляция в РФ за неделю, с 16 по 22 июня, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 16 по 22 июня 2020 года, составила 0.1%. С начала года - 2.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

С 16 по 22 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0.7%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на чай черный - на 0.7%, рис шлифованный - на 0.6%, консервы мясные, крупу гречневую и конфеты шоколадные - на 0.5%, маргарин, консервы мясные и овощные для детского питания - на 0.4%, печенье - на 0.3%, сыры сычужные, муку пшеничную, хлеб ржаной, вермишель и соль поваренную - на 0.2%.

Одновременно цены на яйца куриные снизились на 1.3%, молоко стерилизованное - на 0.4%, сахар-песок - на 0.3%, свинину и рыбу мороженую - на 0.2%, масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского питания и карамель - на 0.1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.8%, в том числе на картофель - 4.4%, на яблоки - 3.1%, на морковь - 1.4%.

В то же время помидоры стали дешевле на 5.1%, лук репчатый - на 4.3%, огурцы - на 4.1%, капуста белокочанная - на 2%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0.3%, на дизельное топливо - на 0.2%.


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