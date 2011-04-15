Рынок нефти: котировки восстанавливаются

В четверг нефтяные фьючерсы отыграли часть потерь предыдущего дня и поднялись в район $41 за баррель Brent. Негативный сентимент ослабел, покупатели вновь перешли к активным действиям. Падение нефти в среду оказалось скорее кратковременным снижением перекупленности, чем полноценным разворотом тренда. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



С учетом баланса позитивных и негативных факторов диапазон $38-42 за баррель можно назвать справедливым. В текущие котировки заложена вероятность перехода рынка к состоянию дефицита в III квартале на фоне постепенного восстановления спроса, стабильной добычи ОПЕК+ и стагнирующего производства сланцевой нефти в США. При отклонении фактической ситуации от ожидаемой возможно смещение ценового коридора в ту или иную сторону.



Угроза повторной волны COVID-19 в настоящий момент является одним из ключевых рисков для нефтяных цен, способных нанести новый удар по спросу. В целом спрос на бензин и дизельное топливо в июне показал существенное восстановление, что отметили многие участники рынка.



Менее уверенная динамика наблюдается в потреблении авиационного топлива. Число ежедневных рейсов по всему миру в среду выросло до 52 тыс. по сравнению с минимумом 24 тыс., зафиксированным 12 апреля. И все же этот показатель до сих пор почти в два раза ниже 100 тыс. ежедневных рейсов в феврале.



На стороне предложения ситуация остается стабильной. ОПЕК+ дисциплинировано исполняет сделку по сокращению 9.7 млн б/с, которая в начале месяца была продлена до конца июля. После этого объем сокращений будет снижен до 7.7 млн б/с. Добыча сланцевой нефти в США по мере восстановления цен слегка оживилась, однако о переходе к росту до 2021 года речи не идет.



C утра фьючерсы на Brent растут на 1.2% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 26.06.2020