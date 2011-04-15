Сбербанк помог задержать телефонных мошенников, воровавших деньги у клиентов

Сбербанк помог полиции задержать группу мошенников, которые звонили клиентам банка, представлялись сотрудниками службы безопасности, узнавали пароли от карт клиентов, после чего выводили средства клиентов на свои счета, а затем обналичивали их. Таким образом, с использованием методов социальной инженерии им удалось похитить 6 млн руб. у жителя Казани. Об этом говорится в сообщении банка.



Сотрудникам банка удалось установить банковские карты, использованные для обналичивания похищенных денег, а также номера мобильных устройств, которые также использовались для хищения денег.



В результате задержаны четверо подозреваемых. В ходе следственных действий у них было изъято множество банковских карт, сим-карты, сотовые телефоны и другие вещественные доказательства.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").



В данный момент в оперативной разработке и розыске находятся еще несколько лиц. Расследование, которое установит всех пострадавших от деятельности преступной группы, продолжается. Также в ходе него будет уточнена сумма ущерба, причиненного мошенниками клиентам.



Социальная инженерия - это способ совершения преступлений без использования технических средств (за исключением средств связи), когда преступники "взламывают" не машину, а человека. Применяется для получения доступа к различным видам конфиденциальной информации, помогающей украсть деньги.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



"AK&M" от 26.06.2020