Количество счетов эскроу за май увеличилось на 14%, ЦБ

Количество счетов эскроу за май увеличилось на 14%, и составило около 100.2 тыс. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос на 11%, до 352.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Показатели проектного финансирования в долевом жилищном строительстве в мае продолжали расти, свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Однако темпы роста, как и в апреле, продолжили снижаться по сравнению с началом текущего года, что связано с влиянием ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, подчеркивает ЦБ.



Банки на 1 июня 2020 года заключили более 1.2 тыс. кредитных договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1.39 трлн руб., из нее застройщики уже выбрали 481.2 млрд руб., исходя из своей потребности в средствах для строительства.



Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и находится в диапазоне от 3.9 до 5.5% (по федеральным округам). По каждому конкретному договору ее размер существенным образом зависит от объема средств, накопленных на счетах эскроу, а также иных факторов (например, программ поддержки застройщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства).



В 47 субъектах России завершены 154 проекта с использованием счетов эскроу, по которым раскрыты почти 7.9 тыс. счетов эскроу, сумма средств, перечисленных с них застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, достигла почти 17 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2020