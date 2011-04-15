Х5 начала операционную деятельность в Калининграде

X5 Retail Group начала операционную деятельность в Калининградской области. Об этом говорится в сообщении компании.



Она стала 66 регионом присутствия компании.

Первые три магазина открылись в столице региона, а также по одному в Зеленоградске и Черняховске. Их совокупная торговая площадь составляет более 3 тыс. кв. м, а ассортимент варьируется от 4.7 тыс. до 5.8 тыс. наименований, среди которых есть и продукция местных производителей под брендами "Балтптицепром", "За Родину", "Грин Лайн", МК Балтика и другими.



Работу первых в Калининградской области магазинов поддерживают более 90 сотрудников. Все открывшиеся магазины работают в новой концепции "Пятёрочки".



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2020