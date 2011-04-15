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26/06/2020
11:26

В перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ добавлены 10 компаний

В перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций вошли 10 новых компаний. Об этом сообщает Минкомсвязь.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

По предложению Минкомсвязи, в список системообразующих организаций включены следующие компании: ООО "Компания "Тензор", АО "РТСофт", АО "Нанософт", ООО "БСС", АО "Марка", ФГУП "Почта Крыма", ФГУП "Главный центр специальной связи", ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР.

"AK&M" от 26.06.2020
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