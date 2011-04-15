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26/06/2020
11:16

Инфляционные ожидания россиян в июне снижались, ЦБ

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне продолжали снижаться. Продолжающееся снижение связано с усиливающимся влиянием слабого спроса и укреплением рубля. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на комментарий "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

В июне ООО "инФОМ" по заказу Банка России продолжило проведение телефонных опросов населения. Результаты опроса указывают на сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий на ближайший месяц. Респонденты стали более позитивно оценивать темп текущего роста цен, а также реже говорить о значительном удорожании продуктов длительного хранения, лекарств, овощей и фруктов.

По данным мониторинга предприятий, проведенного Банком России в июне 2020 года, ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца снизились, оставаясь пока на повышенном уровне. При этом рост ожиданий наблюдался у предприятий сферы услуг и строительства, представители которых говорят о росте спроса в ближайшие месяцы.

По прогнозу ЦБ, до конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции. С учетом текущих тенденций, скорее всего, инфляция по итогам 2020 года сложится в нижней части прогнозного диапазона в 3.8–4.8%.

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