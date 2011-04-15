Сбербанк предоставил льготный кредит в 3 млрд руб. компании "Ренейссанс Констракшн"

Сбербанк предоставил субсидированный кредит на 3 млрд руб. АО "Ренейссанс Констракшн" — ведущей генподрядной строительной организации, работающей на территории России и СНГ. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредитование осуществляется в рамках постановления Правительства РФ N 582 от 24.04.2020, в соответствии с которым, субсидированные кредиты предоставляются системообразующим предприятиям по льготной ставке не выше 5% годовых. По условиям программы, заемные средства компания сможет направить на оплату труда, страховых взносов, аренду помещений и оборудования, ремонт, приобретение сырья и комплектующих, инструментов, оплату коммунальных услуг, транспортные расходы, услуги связи и др.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



АО "Ренейссанс Констракшн" — международная строительная компания, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге. "Ренейссанс Констракшн" предлагает полный комплекс услуг в области проектирования и строительства торговых и бизнес-центров, многофункциональныхкомплексов, гостиниц, предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, жилых зданий, объектов энергетики и инфраструктуры.



"AK&M" от 26.06.2020