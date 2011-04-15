"Газпром нефть" начала первый этап испытаний будущего комплекса глубокой переработки нефти

Омский НПЗ "Газпром нефти" проводит первый этап испытаний технологического оборудования строящегося комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Об этом говорится в сообщении компании.



Проверка необходима для контроля герметичности всего оборудования, в том числе теплообменников, насосов и емкостных аппаратов. Будущий комплекс мощностью 2 млн тонн позволит Омскому НПЗ повысить глубину переработки нефти и гибко регулировать пропорции выпуска автомобильного и авиационного топлив, сырья для смазочных материалов. КГПН является частью программы развития ОНПЗ, которую "Газпром нефть" ведет с 2008 года. Инвестиции компании в комплекс составляют 60 млрд руб. Завершить строительные работы планируется в 2021 году.



Первый этап предусматривает испытание на установке производства водорода. Следующий - проведение испытаний на основной секции комплекса, установке гидрокрекинга, предназначенной для получения дизельного топлива, бензина и авиакеросина. По системам под давлением подают воду и пар для промывки и опрессовки оборудования. После подтверждения абсолютной герметичности оборудования, от которого зависит уровень экологической безопасности и надежности производства, специалисты смогут приступить к проведению пусконаладочных работ.



Проектом предусмотрены современные природоохранные решения, которые дополнительно снизят влияние производства на окружающую среду. В том числе предусмотрена система для улавливания отходящих паров, которые могут образовываться в процессе производства, и использования их для выпуска товарной продукции. Строительство комплекса глубокой переработки нефти включено в сводный план федерального проекта "Чистый воздух".



"Строительство комплекса глубокой переработки нефти наряду с другими проектами модернизации позволит Омскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти до 97%, повысив тем самым долю выпуска наиболее востребованной продукции. В проект комплекса заложены специальные технические решения, одновременно работающие на повышение эффективности и снижение воздействия будущего производства на окружающую среду", - отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский, цитируемый в сообщении.



"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ с объемом инвестиций более 300 млрд руб. В рамках первого этапа модернизации предприятие полностью перешло на выпуск экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.



"Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология", утвержденный указом Президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Выполнение мероприятий позволит к 2024 году снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферный воздух в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, а также достигнуть кардинального снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. В Омском регионе к 2024 году на 20% должны быть снижены совокупные выбросы транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2020