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26/06/2020
11:56

Atos приобретет Alia Consulting для укрепления своих лидирующих позиций в области энергетики и коммунальных услуг в Европе

Компания Atos подписала соглашение о приобретении AliA Consulting во Франции через дочернюю компанию Worldgrid в дополнение к своему энергетическому и коммунальному бизнесу. Об этом говорится в сообщении Atos.

Alia присоединится к Atos Worldgrid, 100% дочерней компании Atos во Франции, которая работает на глобальном энергетическом рынке в секторе e&U биллинга и CRM. Компания недавно приобрела X-Perion в Германии.

Объединение этих двух компаний создаст ведущего поставщика услуг для энергетических и коммунальных компаний в области биллинга и внедрения CRM-систем, подчеркивается в сообщении.

Закрытие сделки ожидается до конца года и подлежит окончательному утверждению правлением Atos.

Atos - один из мировых лидеров в области цифровой трансформации. Alia - ведущая ИТ-консалтинговая компания, специализирующаяся на приложениях SAP для коммунального сектора.


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