Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июня снизилась до 4.99% годовых с 5.01% в первой декаде июня. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В третьей декаде мая ставка составила 5.04% годовых, во второй - 5.4%, в первой - 5.51%.



Напомним, 19 июня 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 26.06.2020