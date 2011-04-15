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26/06/2020
12:44

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июня снизилась до 4.99% годовых

Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ во второй декаде июня снизилась до 4.99% годовых с 5.01% в первой декаде июня. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В третьей декаде мая ставка составила 5.04% годовых, во второй - 5.4%, в первой - 5.51%.

Напомним, 19 июня 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.5% годовых.

Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.


"AK&M" от 26.06.2020
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