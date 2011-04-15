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26/06/2020
12:48

ТМХ доставил в Египет первые серийные пассажирские вагоны

В египетский порт Александрия морским путем доставлены первые серийные пассажирские вагоны, изготовленные в рамках контракта общей стоимостью более миллиарда евро, заключенного с Египетскими национальными железными дорогами в 2018 годуОб этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям Трансмашхолдинга.

Передача заказчику первой партии подвижного состава является важной вехой в реализации крупнейшего в истории ЕНЖД контракта, предполагающего приобретение 1300 единиц железнодорожной техники. Контракт является частью комплексного проекта модернизации железнодорожного парка и инфраструктуры Египта, направленного на повышение эффективности, комфорта и безопасности перевозок.

Проект финансируется совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками. Производство осуществляется в России (на Тверском вагоностроительном заводе) и в Венгрии (на предприятии Dunakeszi Jarmujavito). Проект активно поддерживается профильными ведомствами Египта и Венгрии, а также руководством России и министерством промышленности и торговли.

"Впервые в России реализуется контракт по созданию и поставке в дальнее зарубежье пассажирских вагонов для колеи 1435 мм. До конца 2020 года в Арабскую Республику Египет в рамках производственной кооперации российских и венгерских производителей будет отправлено еще несколько партий вагонов - убежден, что этот совместный проект станет еще одним важным этапом в развитии взаимоотношений наших стран и внесёт свой вклад в развитие российского несырьевого неэнергетического экспорта", - заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, цитируемый в сообщении.

Для ЕНЖД будут произведены вагоны 5 разных моделей. Продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок, обеспечивает современный уровень комфорта. Срок эксплуатации вагонов как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата - 40 лет.

АО "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) объединяет предприятия транспортного машиностроения, разрабатывающие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, электро- и дизель-поезда, вагонное литьё, компоненты и оборудование для железнодорожного подвижного состава.

"AK&M" от 26.06.2020
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