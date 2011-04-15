М.Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.



Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придётся заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, подчеркивает пресс-служба кабинета министров.



Те родители, которые ещё не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь – июль единой суммой.



Поддержать родителей с детьми распорядился президент РФ Владимир Путин. Он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. руб.



"AK&M" от 26.06.2020