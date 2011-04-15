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26/06/2020
13:08

Wildberries построит логистический комплекс в Удмуртии за 2.5 млрд руб.

Wildberries построит в Удмуртии логистический комплекс площадью 50 тыс. кв м, который станет одним из крупнейших в регионе. Об этом говорится в сообщении АО "Корпорация развития Удмуртской Республики" по итогам подписания соответствующего соглашения.

Инвестиции в проект составят 2.5 млрд руб.
В соответствии с планами, крупный логистический центр появится на территории опережающего социально-экономического развития "Сарапул" в 2021 году.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает семь стран: Россия, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. В компании работают свыше 50 тыс. сотрудников.

По данным на декабрь 2019 года ежедневно на Wildberries оформляется 780 тыс. заказов. Собственная сеть пунктов выдачи заказов составляет более 7.5 тыс. точек в шести странах.

Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 4 млн SKU товаров от 40 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.

Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223.5 млрд руб.

"AK&M" от 26.06.2020
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