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26/06/2020
13:37

Bright Way построит фармзавод в Технополисе за 2.8 млрд руб.

Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" ООО "Брайт Вэй Индастриз" начнет строительство фармацевтического завода в конце июня. Об этом сообщила пресс-служба ДИПП.

Инвестор вложит в создание нового производства 2.8 млрд руб., отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

"Компания планирует производить 78 наименований лекарственных препаратов, что позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств и обеспечить потребности всех групп жителей города в лекарствах по доступным ценам. В реализацию проекта инвестор вложит 2.8 млрд руб. и создаст почти 370 рабочих мест, еще 2.5 млрд руб. будут направлены на налоговые отчисления в бюджеты всех уровней", - сказал вице-мэр.

Новое фармацевтическое производство появится на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадке "Алабушево" и займет участок 3.01 га, площадь производственного комплекса составит 49.5 тыс. кв м.

"Завод будет запущен в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. На нем будут производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, дыхательной системы, костно-мышечной системы, а также противомикробных препаратов для системного применения", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

Благодаря статусу резидента и локализации производства в ОЭЗ "Технополис Москва" компания может ежегодно экономить до 47% на налогах и других обязательных платежах.

Площадь территории "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" составляет 142.1 гектара. Здесь уже появились пожарное депо и таможенный пост, а также корпуса предприятий по производству лекарств, глюкометров и лазерного оборудования, продукции из синтетического сапфира, здания для ИТ-компаний и др. Сейчас на площадке "Алабушево" размещается 27 резидентов. Они занимаются высокотехнологичным производством в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий.

"AK&M" от 26.06.2020
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