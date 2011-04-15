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26/06/2020
14:08

Средний размер потребительских кредитов в мае снизился на 11.6% до 214.2 тыс. руб.

Средний размер потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) в мае 2020 года составил 214.2 тыс. руб., снизившись на 11.6% по сравнению с рекордными апрельскими значениями. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае 2020 года средний чек по потребкредитам вырос на 17.3%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (541.9 тыс. руб.), Московской области (343.8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (336.3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (320.9 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (243.6 тыс. руб.).


"AK&M" от 26.06.2020
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