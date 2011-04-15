В Подмосковье ввели в эксплуатацию пять вертолётных площадок для оказания медпомощи

В Московской области для повышения уровня оказания скорой медицинской помощи ввели в эксплуатацию пять вертолётных площадок на территории травмоцентров первого уровня в четырёх муниципальных образованиях. Об этом сообщил подмосковный Минтранс.



На сегодняшний день работы завершены в Клину, Мытищах, Подольске и Люберцах.



"В рамках ремонтного сезона силами ГБУ "Мосавтодор" отремонтированы вертолётные площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На объектах заменили покрытие и нанесли разметку, они эксплуатируются днём. В Подольске построили две вертолётные площадки. Они также готовы принимать авиабригады в дневное время", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, цитируемый в сообщении.



До конца года после обустройства площадок сигнальными огнями будет возможна их эксплуатация в круглосуточном режиме.



Отметим, что 80% работы авиамедицинских бригад - пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская авиапомощь значительно сокращает время доставки тяжело раненых в специализированные учреждения - бригада реагирует на вызов оперативно: в среднем время от поступления обращения до взлёта составляет 5-15 минут, в течение 20 минут пострадавшего доставляют в медучреждение.



На территории Подмосковья функционируют 9 травмоцентров первого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием. Все центры привязаны к дорогам - они расположены в Химках, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском и Богородском, Раменском городских округах.



Работы по ремонту и строительству вертолётных площадок проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" совместно с Минздравом Подмосковья.



"AK&M" от 26.06.2020