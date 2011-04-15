Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2020
14:17

В Подмосковье ввели в эксплуатацию пять вертолётных площадок для оказания медпомощи

В Московской области для повышения уровня оказания скорой медицинской помощи ввели в эксплуатацию пять вертолётных площадок на территории травмоцентров первого уровня в четырёх муниципальных образованиях. Об этом сообщил подмосковный Минтранс.

На сегодняшний день работы завершены в Клину, Мытищах, Подольске и Люберцах.

"В рамках ремонтного сезона силами ГБУ "Мосавтодор" отремонтированы вертолётные площадки на территории областных травмоцентров в Клину, Люберцах и Мытищах. На объектах заменили покрытие и нанесли разметку, они эксплуатируются днём. В Подольске построили две вертолётные площадки. Они также готовы принимать авиабригады в дневное время", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, цитируемый в сообщении.

До конца года после обустройства площадок сигнальными огнями будет возможна их эксплуатация в круглосуточном режиме.

Отметим, что 80% работы авиамедицинских бригад - пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Медицинская авиапомощь значительно сокращает время доставки тяжело раненых в специализированные учреждения - бригада реагирует на вызов оперативно: в среднем время от поступления обращения до взлёта составляет 5-15 минут, в течение 20 минут пострадавшего доставляют в медучреждение.

На территории Подмосковья функционируют 9 травмоцентров первого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием. Все центры привязаны к дорогам - они расположены в Химках, Наро-Фоминске, Одинцове, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Коломенском и Богородском, Раменском городских округах.

Работы по ремонту и строительству вертолётных площадок проводят в рамках национального проекта "Здравоохранение" совместно с Минздравом Подмосковья.

"AK&M" от 26.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100